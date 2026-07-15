حصري-مسؤولون: الضربات الأمريكية على إيران تعزز خيارات ترامب لتصعيد جديد

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واشنطن 15 يوليو تموز (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن أحدث موجة من الضربات الأمريكية على إيران، والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدميرها قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة شؤون عسكرية، أن هذه الضربات تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترامب، الذي أبقى العالم في حيرة بشأن خطواته المقبلة بعد إخطاره الكونجرس مطلع الأسبوع باستئناف رسمي للصراع مع إيران.

ولا تزال حرب إيران، التي تقترب من إتمام شهرها الخامس، مستمرة بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن توقف القتال وتمهد الطريق لاتفاق نهائي.

ورغم الضربات القوية التي تلقاها الجيش الإيراني منذ بدء الحملة الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير شباط، لا تزال طهران تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وهاجمت ناقلات نفط عابرة، فضلا عن أهداف في دول خليجية مجاورة.

وقال الجيش الأمريكي إن أحدث عمليات القصف التي نفذها استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ورادارات ساحلية ومواقع صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى زوارق صغيرة وأصول بحرية أخرى.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن هذه الضربات قد تعد “عمليات تمهيدية” لإضعاف الدفاعات الإيرانية تحسبا لإصدار أوامر للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات أكثر كثافة في المستقبل.

وأضاف “يمهد هذا الطريق، إذا لزم الأمر”.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أي تعليق بعد.

* خيارات عسكرية

كانت رويترز قد ذكرت في مارس آذار أن هناك تخطيطا عسكريا أمريكيا يتضمن إتاحة خيارات لنشر قوات أمريكية على ساحل إيران لتأمين المضيق بشكل أفضل. وفي ذلك الوقت، قال مسؤولون إن إدارة ترامب ناقشت أيضا إرسال قوات برية إلى جزيرة خرج، وهي مركز 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية. وستكون هذه العملية محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن لإيران أن تمطر الجزيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة من البر الرئيسي.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه أمر الجيش بتجنب قصف المنشآت النفطية الإيرانية خلال ضربات سابقة على جزيرة خرج، لكنه لم يستبعد خيار الاستيلاء على الجزيرة.

وقال لفوكس نيوز “إذا أضعفناهم بدرجة وعمق كافيين، فسأفعل ذلك”.

كما هدد ترامب بمهاجمة موقع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني يعرف باسم “جبل الفأس”، وهو منشأة محصنة في أعماق الأرض بالقرب من أحد المواقع النووية الرئيسية التابعة لطهران.

وقال مارك كانسيان، وهو ضابط متقاعد في مشاة البحرية الأمريكية ومحلل بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن استعداد ترامب لمناقشة خيارات عسكرية علنا مثل الاستيلاء على جزيرة خرج، سلاح ذو حدين.

وقال إن ذلك قد يساعد الدبلوماسية من خلال إثارة قلق الإيرانيين، لكنه “يضر بالجيش، لأننا نقول أين قد نتجه”.

* مكاسب تكتيكية وفشل استراتيجي

يقول منتقدو حرب ترامب مع إيران، بمن فيهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي، إنها حققت انتصارات تكتيكية أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجيش الإيراني التقليدي وقاعدته الصناعية الدفاعية، إلا أنها فشلت استراتيجيا في انتزاع تنازلات من طهران.

ودفعت هذه الحرب إيران أيضا إلى ممارسة نفوذ غير مسبوق على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره خمس إنتاج النفط الخام العالمي. فحتى لو دمرت بحريتها التقليدية بشكل كبير، فلا يزال بإمكان إيران مهاجمة السفن التجارية باستخدام قدرات مثل الطائرات المسيرة والصواريخ.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا أدى إلى نقاش داخل إدارة ترامب بشأن أفضل سبيل للمضي قدما. وقال مسؤول رابع إن وزير الدفاع بيت هيجسيث كان من دعاة تصعيد العملية العسكرية ضد إيران.

وقال عمران بيومي، وهو مسؤول سابق في البنتاجون يعمل حاليا في المجلس الأطلسي، إن تصريحات ترامب الفضفاضة في الأيام القليلة الماضية بشأن إيران بدت وكأنها تهدف إلى الضغط عليها في المفاوضات وإبقائها غير متيقنة بشأن الخطوات العسكرية المقبلة.

وأضاف “أفضل فصل الضجيج عن الأفعال. أتوقع أن تكون المناقشات بينه وبين فريقه المعني بالأمن القومي مختلفة بعض الشيء عما ينشره على الإنترنت”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)