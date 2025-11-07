The Swiss voice in the world since 1935
حصري-مسؤولون: المخابرات الأمريكية خلصت إلى وجود تحذيرات إسرائيلية من ارتكاب جرائم حرب بغزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين إن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة، وهي عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صانعي القرار الأمريكيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

