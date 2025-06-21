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حصري-مسؤول إيراني كبير: المقترحات التي قدمها الأوروبيون غير واقعية

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من باريسا حافظي

إسطنبول (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير يوم السبت إن المناقشات والمقترحات التي قدمتها قوى أوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف كانت غير واقعية مضيفا أن الإصرار عليها لن يقرب الطرفين من التوصل إلى اتفاق.

ولم يسفر اجتماع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة عن إحراز أي تقدم يذكر على ما يبدو وسط مساع للحيلولة دون تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال المسؤول الكبير لرويترز، شريطة عدم نشر اسمه، “المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوروبيون في جنيف كانت غير واقعية. الإصرار على هذه المواقف لن يقرب إيران وأوروبا من التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “على أي حال، ستراجع إيران المقترحات الأوروبية في طهران، وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل”.

وأبدى الجانبان يوم الجمعة استعدادهما لاستئناف المحادثات دون تحديد موعد لاجتماعهما المقبل.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن محادثات يوم الجمعة كانت تهدف إلى اختبار مدى استعداد طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد رغم عدم وجود أي احتمال واضح لوقف إسرائيل هجماتها قريبا.

وبينما لم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل ما جرى طرحه، قال دبلوماسيان أوروبيان إن مجموعة الترويكا الأوروبية لا تعتقد أن إسرائيل ستقبل بوقف إطلاق النار في المدى القريب، وإنه سيكون من الصعب على إيران والولايات المتحدة استئناف المفاوضات.

وذكرا أن الفكرة كانت بدء مسار تفاوضي مواز، بدون الولايات المتحدة في البداية، حول اتفاق جديد يشمل عمليات تفتيش أكثر صرامة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، مع السماح لطهران ببعض القدرة المحددة على تخصيب اليورانيوم.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت مع نظيره الإيراني، وقال إن الجانبين اتفقا على تسريع المفاوضات، لكنه أصر على أن الأمر يتوقف على إيران فيما يتعلق “بتقديم كل الضمانات على أن نواياها سلمية”.

وعلى الرغم من إشارة بعض الوزراء الأوروبيين يوم الجمعة إلى أن إيران أكثر استعدادا للحديث عن قضايا تتجاوز البرنامج النووي، فإن المسؤول الكبير استبعد إمكان التفاوض على قدرات طهران الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، وأكد مجددا على أن فكرة وقف تخصيب اليورانيوم بمثابة طريق مسدود.

وأضاف المسؤول “ترحب إيران بالدبلوماسية، ولكن ليس تحت وطأة الحرب”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية