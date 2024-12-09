حصري-مسؤول إيراني كبير: طهران على تواصل مباشر مع فصائل في القيادة الجديدة بسوريا

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دبي (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الاثنين إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد.

وأضاف المسؤول أن هذا يمثل محاولة “لمنع مسار عدائي” بين البلدين.

وكان التقدم المباغت لمسلحي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة تابعة سابقا لتنظيم القاعدة، أحد أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ عقود. وأزال سقوط الرئيس بشار الأسد معقلا مارست منه إيران وروسيا نفوذا في أنحاء العالم العربي.

وقال المسؤول الكبير إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد.

وأضاف “هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية”.