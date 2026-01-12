حصري-مسؤول حكومي: إسرائيل تستعد لخصخصة بقطاع الدفاع خلال أشهر

من ستيفن شير

القدس 12 يناير كانون الثاني (رويترز) –

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة تعتزم بدء عملية خصخصة منتظرة منذ فترة طويلة لاثنتين من كبرى شركاتها الدفاعية في الربع الثاني من العام.

وذكر روي كحلون، رئيس سلطة الشركات الحكومية، أن من الضروري حل القضايا النقابية والتنظيمية في الشهور القليلة المقبلة ليتسنى طرح سهمي شركتي الصناعات الجوية الإسرائيلية ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة في الربع الثاني من العام.

وكانت الحكومة تناقش خصخصة قطاع الدفاع من حين لآخر على مدى العشرين عاما الماضية، لكن النتائج المالية القوية التي دعمتها الحرب التي استمرت عامين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة دفعت إلى التحرك بشأن هذه القضية الآن.

* البيع على شرائح صغيرة

تعتزم الحكومة بيع 25 إلى 30 بالمئة من كل شركة في بورصة تل أبيب على شرائح صغيرة في 2026 و2027 لتجنب إغراق السوق والاحتفاظ بالحصص المسيطرة في الوقت الحالي.

وقال كحلون لرويترز “إذا أردنا تعظيم قيمة البيع، لا بد أن نقوم به على مراحل”، مضيفا أن الشركتين ووزارة الدفاع متفقتان على ذلك.

وتقدر قيمة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، التي تصنع أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، بنحو 20 مليار دولار.

وتقدر قيمة شركة رافائيل، التي تصنع منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ومنظومة “الشعاع الحديدي” لاعتراض الصواريخ بأشعة الليزر، بنحو 10 مليارات دولار.

وأضاف كحلون “لدينا فرصة الآن… بسبب القيمة العالية للشركتين”.

وقال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج في نوفمبر تشرين الثاني إن خطط خصخصة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية تتبلور بعد أن وافقت لجنة وزارية على خطة لبيع ما يصل إلى 49 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي.

وذكر كحلون أن شركة رافائيل بدأت أيضا الاستعداد للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن مناقشات تجري مع مسؤولي الشركة وإلى رغبتها في عدم منح أي ميزة للمنافسين.

وأحجم المتحدث باسم رافائيل عن التعليق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الاسرائيلية بواز ليفي لرويترز إن الطرح العام الأولي أمر بالغ الأهمية للشركة فيما يتعلق بخططها التوسعية.

وأضاف “يجب أن نتطلع إلى المستقبل… إنه أمر مهم جدا لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لأنها بحاجة إلى النمو”.

وقال كحلون إن الملكية الخاصة ستحرر الشركتين أيضا من البيروقراطية التي يمكن أن تعوق عملية صنع القرار، مشيرا إلى النجاح الذي حققته شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية منذ أن اشترتها شركة أنظمة إلبيط في 2018.

وذكر أن قيمة شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية تبلغ الآن أربعة أمثال سعر شرائها البالغ 1.8 مليار شيقل (571 مليون دولار).

وأضاف، دون تقديم تفاصيل، أن الحكومة قد تخصخص أيضا ميناء أسدود العام المقبل.

(الدولار = 3.1505 شيقل)

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)