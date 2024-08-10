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حصري-مسؤول يقول إن عددا من العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف أصيبوا في هجوم بسوريا

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز إن عددا من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة في سوريا، وهو ثاني هجوم كبير على مدى الأيام القليلة الماضية ضد القوات الأمريكية ويأتي وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته يوم السبت إنه لا توجد إصابات خطيرة بين القوات ولكن جرى نقل بعض الأفراد إلى موقع منفصل لإجراء المزيد من التقييم.

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