حصري-مصادر: أمريكا تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام

من ألكسندر كورنويل ورامي أيوب

القدس 15 مايو أيار (رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأوضح ثلاثة من المصادر، وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأمريكية مع إسرائيل، أن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)