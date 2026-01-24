حصري-مصادر: أمريكا تضغط على بوليفيا لطرد جواسيس إيرانيين

واشنطن 24 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة تضغط على بوليفيا لطرد عناصر إيرانية يشتبه في ضلوعها بأنشطة تجسس من أراضيها، ولتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية المسألة، أن واشنطن تسعى أيضا إلى دفع حكومة لاباز لتصنيف جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منظمتين إرهابيتين، واللتين تعتبرهما الولايات المتحدة من وكلاء طهران.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي غير المعلن في إطار مسعى أوسع لواشنطن لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في أمريكا اللاتينية وتقليص نفوذ خصومها في المنطقة.

وقال مصدر منفصل إنه عقب عملية احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق من يناير كانون الثاني، سارع مسؤولون أمريكيون للضغط على حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز لتقليص التعاون الاقتصادي والأمني بين كراكاس وطهران. وظلت فنزويلا وإيران على مدى سنوات حليفتين مقربتين.

وردا على طلب للتعليق، قالت وزارة الخارجية البوليفية “لا يوجد حتى الآن موقف محدد بشكل كامل بشأن هذه المسألة”. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق، في حين أحجمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.

* ألاعيب التجسس في أمريكا الجنوبية

قد تبدو بوليفيا، الدولة غير الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة وتقع في وسط أمريكا الجنوبية، للوهلة الأولى ساحة غير محتملة لصراع بالوكالة بين القوى العالمية الكبرى. لكن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إن البلاد أصبحت محورا مهما للأنشطة الدبلوماسية والاستخباراتية الإيرانية في أنحاء القارة.

ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفه مسؤولون أمريكيون ببيئة مكافحة التجسس المتساهلة، فضلا عن الموقع المركزي للبلاد على حدود عدة دول أخرى، والتي يعتقد أن بعضها عانى من محاولات لحزب الله لتنفيذ مخططات في السنوات القليلة الماضية.

وقال ريك دي لا توري، وهو ضابط كبير متقاعد في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس سابق لمركزها في كراكاس، إن قاعدة إيران للعمليات الدبلوماسية والاستخباراتية في أمريكا اللاتينية هي فنزويلا. ومع ذلك، مثلت بوليفيا ونيكاراجوا، حيث ترتبط حكومة استبدادية بعلاقات فاترة مع واشنطن، “مراكز ثانوية” لطهران في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح دي لا توري “قيمة (بوليفيا) بالنسبة لطهران تتمثل في المناخ السياسي المتساهل والتدقيق الضعيف والموقع الجغرافي المركزي”.

وأضاف “عمليا، يتمثل النمط الذي تراه في أنحاء أمريكا اللاتينية في استخدام إيران وحزب الله لأكثر المناطق تساهلا كمراكز عمليات، ثم التوسع بهدوء إلى دول مجاورة أكثر قدرة أو أعلى قيمة”.

* مشهد سياسي متغير

عمل إيفو موراليس، الرئيس اليساري لبوليفيا من عام 2006 إلى عام 2019، على تعزيز العلاقات مع إيران خلال فترة رئاسته، بما في ذلك في الدفاع والأمن، معتبرا أن كلا البلدين متحدان في الكفاح ضد الإمبريالية الأمريكية.

ونظر المسؤولون الأمريكيون إلى موراليس والرئيس اليساري لويس آرسي، الذي حكم البلاد من عام 2020 حتى أواخر العام الماضي، على نطاق واسع على أنهما غير متقبلين لأي جهود محتملة للنأي عن طهران. لكن الآن، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن لديهم فرصة فريدة بعد انتخاب رودريجو باز المنتمي لتيار الوسط في أكتوبر تشرين الأول، والذي تمثل رئاسته نهاية عقدين من الحكم شبه المتواصل لحزب الحركة نحو الاشتراكية اليساري.

وسعت حكومة باز، التي وجدت في انتظارها اضطرابات اقتصادية كبيرة وبرلمانا منقسما، إلى إصلاح العلاقات مع واشنطن مع تشجيع الاستثمار الخاص. ورحب المسؤولون الأمريكيون علنا بانتخاب باز، وفي ديسمبر كانون الأول، سمحت الولايات المتحدة لبوليفيا بالحصول على تمويل منحة تديرها مؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة أمريكية مستقلة.

* تصاعد الجهود لمواجهة إيران

قالت المصادر إن المساعي الرامية لمواجهة إيران في بوليفيا تندرج ضمن حملة أمريكية أوسع نطاقا في المنطقة. ففي سبتمبر أيلول، صنفت الإكوادور، حليفة الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله منظمات إرهابية بينما اتخذت الأرجنتين الإجراء ذاته بحق فيلق القدس الإيراني الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة دعمت كلا الخطوتين.

والحرس الثوري قوة عسكرية نخبوية موالية للزعيم الأعلى الإيراني منذ الثورة الإيرانية عام 1979 في حين أن فيلق القدس فرع من الحرس الثوري مسؤول عن العمليات الخارجية.

والمساعي الحالية لإحداث شرخ جيوسياسي بين إيران وأمريكا اللاتينية ليست جديدة، لكن هناك مؤشرات على تصاعد هذه الجهود. ووفقا للمصادر، زار وفد يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكيتين لاباز هذا الشهر لمناقشة موضوعات منها التصنيف المحتمل لتلك الجماعات منظمات إرهابية.

وأضافت المصادر أن مسؤولين أمريكيين يناقشون أيضا السعي لتصنيف تلك الجماعات منظمات إرهابية من جانب تشيلي وبيرو وبنما، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا قد ناقشوا الأمر بعد مع نظرائهم في تلك الدول. ويقول مسؤولون أمريكيون إن عناصر من حزب الله موجودة في كل هذه الدول، وجميعها يحكمها رؤساء أو رؤساء منتخبون مؤيدون للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بنما إنها لم تناقش هذه المسألة مع مسؤولين أمريكيين. وأشارت وزارة الخارجية في تشيلي إلى أنها لا تعلق على محادثات محتملة مع دول أخرى، لكنها قالت إن البلاد تعتمد قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية. ولم ترد وزارة الخارجية في بيرو على طلب للتعليق.

* حزب الله والحرس الثوري ناشطان منذ وقت طويل في أمريكا اللاتينية

من بين أحدث العمليات البارزة في المنطقة التي توجهت أصابع الاتهام إلى الحرس الثوري الإيراني بتنفيذها، محاولة اغتيال استهدفت السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك والتي أحبطتها أجهزة الأمن المكسيكية العام الماضي. وذكر أحد المصادر أن عنصرا سريا من فيلق القدس متمركز في كراكاس كان أحد المدبرين لهذه المؤامرة التي كان لموقع أكسيوس السبق في الكشف عنها في نوفمبر تشرين الثاني.

ويُتهم حزب الله، وهو حليف وثيق لطهران، بأنه ينشط منذ زمن طويل في أمريكا اللاتينية ويمول عملياته العالمية غالبا هناك من خلال المشاركة في شبكات غير مشروعة تعمل بمجالات التهريب، وبتدبير هجمات إرهابية بين الحين والآخر.

وفي حين يتفق كثير من المسؤولين الأمريكيين على أن لحزب الله وجود دائم في أمريكا اللاتينية، يدور جدل واسع داخل مجتمع المخابرات حول مدى فاعلية ذلك الوجود.

ويقول بعضهم إن عمليات جمع حزب الله للأموال في المنطقة منظمة تنظيما جيدا وذات هيكل هرمي بينما يرى آخرون أن بعض الأنشطة المالية المنسوبة إلى الجماعة هي في الواقع نتاج تبرعات وتحويلات مالية من الجالية اللبنانية الكبيرة في أمريكا اللاتينية والتي تصل إلى أفراد مرتبطين بحزب الله مصادفة.

ويقول دي لا توري، ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، “في رأيي، لا تُدير قيادة حزب الله عن قرب كل مخطط إجرامي… لكنها تُجيز وتستفيد من بنية تسهيل عالمية تشمل أمريكا اللاتينية”.

(شاركت في التغطية حميرة باموق من واشنطن ومونيكا ماتشيكاو من لاباز وألكسندر فيليجاس من سانتياجو وماركو أكينو من ليما وإيليدا مورينو من بنما سيتي وميشيل نيكولز من الأمم المتحدة – إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)