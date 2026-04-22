حصري-مصادر: أمريكا تنشر تكنولوجيا أوكرانية مضادة للمُسيرات في قاعدة جوية بالسعودية

reuters_tickers

1دقيقة

نيويورك 22 أبريل نيسان (رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة إن الجيش الأمريكي أدخل تكنولوجيا أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية في قاعدة جوية أمريكية رئيسية في السعودية، في مسعاه لوقف الهجمات التي دمرت طائرات وأبنية وأسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل.

ولم يعلن من قبل عن نشر منصة قيادة وتحكم أوكرانية تسمى (سكاي ماب) في قاعدة الأمير سلطان الجوية، مما يدل على مدى تقدم الجيش الأوكراني في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة والمضادة للطائرات المسيرة.

ووصل مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب المقاتلين الأمريكيين على استخدام منصة (سكاي ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لرصد تهديدات الطائرات المسيرة القادمة ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيرة اعتراضية.

(شارك في التغطية فيل ستيوارت ومايك ستون – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )