حصري-مصادر: الاستغناء عن دبلوماسيين أمريكيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق

reuters_tickers

1دقيقة

من جوناثان سبايسر وسليمان الخالدي وحميرة باموق

إسطنبول (رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة إن بعضا من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق.

وكان هؤلاء الدبلوماسيون في منصة سوريا الإقليمية – البعثة الأمريكية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول – وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس برّاك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ومستشار الرئيس دونالد ترامب وصديقه منذ فترة طويلة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)