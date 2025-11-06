The Swiss voice in the world since 1935
حصري-مصادر: الجيش الأمريكي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية بدمشق

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من سليمان الخالدي وتيمور أزهري وفراس دالاتي

(رويترز) – قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

تمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف إيران بشار الأسد العام الماضي.

والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

