حصري-مصادر: الجيش الأمريكي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية بدمشق

reuters_tickers

1دقيقة

من سليمان الخالدي وتيمور أزهري وفراس دالاتي

(رويترز) – قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

تمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف إيران بشار الأسد العام الماضي.

والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)