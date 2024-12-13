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حصري-مصادر: الصحفي الأمريكي أوستن تايس فر من خاطفيه في دمشق عام 2013 قبل أسره مجددا

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي حالي وثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين ومصدر مطلع لرويترز إنه تم احتجاز الصحفي أوستن تايس في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس آب 2012.

وأضافوا أنه تمكن من الهروب من زنزانته عام 2013، وأعيد اعتقاله.

وأطلقت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، سراح آلاف الأشخاص من السجون في دمشق منذ الإطاحة بالأسد في مطلع الأسبوع.

لكن لم يتم العثور على تايس حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي إنه لا توجد معلومات جديرة بالثقة حول مكان وجوده كما لا توجد أدلة واضحة على وفاته.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية