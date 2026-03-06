حصري-مصادر: المخابرات التركية طلبت من بريطانيا المساعدة في حماية الشرع
إسطنبول/دمشق/لندن 6 مارس آذار (رويترز) – ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن جهاز المخابرات التركي طلب من نظيره البريطاني (إم.آي6) الشهر الماضي الاضطلاع بدور أكبر في حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في أعقاب محاولات اغتياله الأحدث.
ويسلط هذا الطلب الضوء على جهود الحلفاء الأجانب لدعم سوريا التي لا تزال تعاني من وقائع عنف بعد مرور 15 شهرا على الإطاحة ببشار الأسد، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
(تغطية صحفية جوناثان سبيسر وفراس دالاتي وجوناثان سول – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)