حصري-مصادر: شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع سكني بتمويل إماراتي في جنوب القطاع

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس/القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان ورجلا أعمال فلسطينيان لرويترز إن شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع بتمويل إماراتي في جزء من مناطق القطاع الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية لاستيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين.

ولم يسبق أن جرى الإعلان عن خطة لجعل شركة مقاولات فلسطينية يعمل بها عمال من غزة تشيد المجمع.

ويشير ذلك على ما يبدو إلى هدف بدء إعادة الإعمار بدون انتظار انسحاب إسرائيل من غزة المفترض أن يصاحب نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إطار المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

