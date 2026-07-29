حصري-مصادر: قائد أمريكي يحذر القوات من نشر مقاطع فيديو قد تساعد إيران

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29 يوليو تموز (رويترز) – حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر جنوده من أن نشر مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة على الإنترنت يمكن أن يساعد إيران في استهداف القواعد الأمريكية، وقالت مصادر لرويترز إنه قد يتم قريبا إصدار أوامر لبعض العسكريين في المنطقة بتسليم هواتفهم.

وأي خطوة لتقييد استخدام الهواتف المحمولة من شأنها أن تضيف بعدا جديدا للصراع بالنسبة لآلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، ولا يزال الكثير منهم يعتمدون على الهواتف للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم على أحوالهم.

وقال أعلى قائد أمريكي في الشرق الأوسط، في رسالة لم ترد تقارير بشأنها من قبل، إن إيران تستفيد من قدرتها على متابعة نجاح أو فشل ضرباتها بشكل شبه فوري من خلال متابعة التقارير الإخبارية أو منشورات الصحفيين على الإنترنت والتي تشير إلى “ردود الفعل والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بهواتف جنودنا”.

وفي رسالته بتاريخ 28 يوليو تموز، حصلت رويترز على نسخة منها، قال كوبر “الكلفة المباشرة التي لا مفر منها لهذه المعلومات الاستخباراتية المستمدة من المصادر المفتوحة قد يكون أرواح الجنود الأمريكيين والمدنيين المقيمين في دول الخليج المستهدفة”.

ودعا القوات إلى “مضاعفة تركيزنا على أمن العمليات”، دون تحديد خطوات محددة في المذكرة.

يسلط التحذير الضوء على التعارض المتزايد بين متطلبات التغطية الإخبارية الآنية للحرب، والتي غالبا ما تكون مدعومة بصور الأقمار الصناعية وروايات الشهود، ورغبة الجيش الأمريكي في تقييد أي معلومات يمكن أن تساعد إيران في محاولتها استهداف القوات الأمريكية.

وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأنه جرى إبلاغ بعض الجنود في الأردن، الذي يشهد غارات إيرانية متكررة، بأنه ستتم مصادرة هواتفهم في الأيام المقبلة.

وقال مصدر ثالث إن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بأمن العمليات، لكنه لم يتحدث عن مصادرة الهواتف باعتبارها أمرا مؤكدا.

وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز “الرسالة بمثابة تذكير عام لأفراد قواتنا المسلحة بأهمية الحفاظ على أمن العمليات. وهذه إحدى الفرص العديدة التي استغلها الأميرال كوبر لتوضيح الأولويات العملياتية”.

* البحث عن ملجأ خلال هجوم إيراني

في مقطع فيديو نشر على الإنترنت هذا الشهر، سجل عسكري أمريكي مقطعا مصورا للجنود وهم يركضون بحثا عن ملجأ خلال هجوم إيراني أسقط قتلى على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في 17 يوليو تموز.

ويبدو أن كوبر أشار إلى اللقطات في رسالته، قائلا إنها سجلت بواسطة نظارات ميتا الذكية المزودة بكاميرا مدمجة.

وكتب كوبر “نُشر مقطع فيديو تم التقاطه بنظارات ميتا الخاصة بأحد أفراد الخدمة على إنستجرام يوضح مكان وكيفية إجلاء الفرد إلى ملجأ خلال هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة”.

وقال كوبر إن إيران عادة ما تواجه صعوبة في تحديد نجاح أو فشل ضرباتها، لولا هذه التقارير، وذلك بفضل التشويش الإلكتروني الذي يستخدمه الجيش الأمريكي أو غيره من الأساليب المستخدمة في مناطق الحرب.

وأضاف “إيران تعلم بإطلاق الأسلحة، لكن قواتها لا تعلم ما إذا كانت قد أخطأت الهدف بخمسين مترا أو أصابت مدرجا خاليا أو نجحت في استهداف منشأة مكتظة”.

وتابع “القوائم والأوصاف والتحليلات المفصلة لما تم استهدافه، والتي تنشرها وسائل الإعلام علنا، هي بمثابة تقييم لخسائر المعركة بالنسبة لإيران، ومجانا”.

ولقي نحو 18 عسكري أمريكيا حتفهم في الصراع مع إيران الذي بدأ في 28 فبراير شباط، وأصيب أكثر من 600 في القتال، وهي خسائر زادت من مخاوف الأمريكيين بشأن حرب لا يؤيدها سوى واحد من كل ثلاثة أمريكيين.

وطالب المشرعون الديمقراطيون بمزيد من المعلومات حول الحرب، بما في ذلك تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأمريكية في القواعد العسكرية، مثل أبراج الرادار والثكنات وحظائر الطائرات.

وطالبوا أيضا بنشر نتائج تحقيق عسكري أمريكي حول احتمال شن الولايات المتحدة غارة جوية على مدرسة للبنات في إيران، كانت رويترز أول من أورد تقارير بشأنها، في اليوم الأول للحرب.

* هل ستصادر الهواتف المحمولة؟

يقول مسؤولون إن القواعد المتعلقة باستخدام القوات الأمريكية للهواتف المحمولة قد تتباين بشكل كبير عبر مختلف وحدات الجيش. فعلى سبيل المثال، يتعين على كثير من الجنود وضع هواتفهم بعيدا في أماكن آمنة وقد تُحظر الهواتف المحمولة في مهام حساسة للغاية تقوم بها قوات العمليات الخاصة.

لكن مصدرين قالا إن احتمال مصادرة الهواتف أثار القلق بين أقارب بعض الجنود، الذي أصابهم التوتر بالفعل في الأشهر القليلة الماضية مع قراءة البيانات الإيرانية حول شن ضربات قاتلة على قواعد في الشرق الأوسط.

وحذر مسؤولون أمريكيون لسنوات من إمكانية استغلال الخصوم لبعض التطبيقات على الأجهزة المحمولة، مثل تطبيقات اللياقة البدنية، لاستهداف مواقع الجنود بفضل بيانات الموقع. وأفادت رويترز في مايو أيار بأن بيانات الموقع المتاحة تجاريا، والمجمعة من الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة، استُخدمت لاستهداف القوات الأمريكية أو مراقبتها.

في الوقت نفسه، تسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى التحكم بحذر في نشر المعلومات بسبب ما تقول إنها مخاوف تتعلق بأمن العمليات، وغالبا ما تحجم عن التعليق على إعلان إيران عن هجمات أو ذكر تفاصيل عن وقائع فردية أدت إلى إصابة جنود أمريكيين.

وقال كوبر إن تفاصيل الضربات يمكن أن تساعد إيران في شن هجمات لاحقة.

وأضاف “الإفصاحات العامة المفصلة يمكن أن تصبح بمثابة ضوء أخضر فوري للقوات الإيرانية لشن موجة ثانية من الهجمات أكثر تدميرا”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو ودعاء محمد)