حصري-مصادر: مصر وإسرائيل تبحثان نظام مراقبة على الحدود مع غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس الفلسطينية ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.