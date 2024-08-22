حصري-مصادر: مطالب إسرائيل بالاحتفاظ بقوات في غزة تمنع التوصل لاتفاق هدنة

reuters_tickers

5دقائق

من آندرو ميلز ومايا الجبيلي

الدوحة/بيروت (رويترز) – قالت عشرة مصادر مطلعة على جولة المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة واختتمت الأسبوع الماضي إن خلافات، حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلا في غزة وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين، تقف عقبة كؤودا في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت المصادر، ومن بينها اثنان من مسؤولي حماس وثلاثة دبلوماسيين غربيين لرويترز إن الخلافات نشأت من مطالب قدمتها إسرائيل منذ وافقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على نسخة من مقترح لوقف إطلاق النار كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار.

وقالت جميع المصادر إن حماس تشعر بالقلق بشكل خاص من أحدث مطلب والذي يتعلق بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على طول ممر نتساريم، وهو شريط ممتد من شرق القطاع إلى غربه يمنع حرية حركة الفلسطينيين بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وأيضا وجود قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا وهو شريط حدودي ضيق بين غزة ومصر.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها حتى تتحدث بحرية في الأمور الحساسة.

وتسمح قبضة إسرائيل الحالية على ممر فيلادلفيا بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، حيث يوجد المعبر الوحيد للقطاع الذي لا يقع على حدود مع إسرائيل.

وقال مصدر مقرب من المحادثات لرويترز إن حماس ترى أن إسرائيل غيرت شروطها وتوجهاتها “في اللحظة الأخيرة” وتخشى أن تقابل أي تنازلات تقدمها بمزيد من المطالب.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحركة الفلسطينية على طلبات التعليق. كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أسئلة حول المحادثات.

وقالت حماس، في بيان صحفي صدر يوم الأحد، إن المقترح الذي برز في محادثات الأسبوع الماضي كان يتماهي مع مواقف نتنياهو وشروط جديدة وضعها في الآونة الأخيرة. وحثت حماس الوسطاء على الالتزام بتنفيذ نسخة يوليو تموز من اتفاق إطار العمل وليس بدء مفاوضات جديدة.

وفي بيان صدر قبل محادثات الأسبوع الماضي، نفى مكتب نتنياهو تقديم أي مطالب جديدة، قائلا إن موقفه مبني على المقترح السابق.

وقال المكتب في البيان إن المقترح الإسرائيلي المقدم في مايو أيار الماضي ينص على أنه لن يسمح إلا بعودة المدنيين العزل إلى شمال غزة عبر ممر نتساريم. وأضاف المكتب أن المقترح الإسرائيلي الجديد الذي طُرح لأول مرة في اجتماع للوسطاء في روما في 27 يوليو تموز، يقضي بإنشاء آلية متفق عليها لضمان ذلك، وهو ما يعني، ضمنا وليس صراحة، وجودا عسكريا إسرائيليا في نتساريم لمنع تحرك مقاتلي حماس.

وقال مصدر ثان مقرب من المحادثات إن إسرائيل اقترحت تأجيل الاتفاق حول عودة المدنيين إلى الجزء الشمالي “إلى موعد لاحق” .

وأضاف المصدر أن بعض الوسطاء وحماس اعتبروا ذلك تراجعا من إسرائيل عن التزام سابق بالانسحاب من ممر نتساريم والسماح بحرية الحركة داخل غزة.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء زيارة سريعة إلى المنطقة كان يسعى من خلالها إلى تحقيق انفراجة. وبعد اجتماعه مع نتنياهو، قال بلينكن إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا جديدا يستهدف تقريب هوة الخلافات بين أحدث مواقف إسرائيل وحماس. وحث بلينكن حماس على أن تقبل أيضا هذا المقترح.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “بمجرد حدوث ذلك، يتعين علينا أيضا استكمال اتفاقات التطبيق بشكل مفصل والتي تترافق مع تنفيذ وقف إطلاق النار”.

ولم ينشر أي طرف ما وصفه بلينكن بمقترح سد الفجوات، ولم تطلع رويترز على نسخة منه.

وقال دبلوماسي غربي، بشأن أحدث مطالب إسرائيل، إن واشنطن قبلت فيما يبدو التعديلات التي اقترحها نتنياهو التي تتضمن استمرار الانتشار العسكري الإسرائيلي في الممرين.

ورفض مسؤول أمريكي هذا قائلا إن مفاوضات “التنفيذ” تستهدف حسم الخلافات حول ممري فيلادلفيا ونتساريم، وعدد السجناء الفلسطينيين ومن سيطلق سراحهم من بين موضوعات أخرى.

ورفض بلينكن أيضا أي إشارة إلى احتلال القوات الإسرائيلية لغزة على المدى الطويل، قائلا في المؤتمر الصحفي إن المواقع والجدول الزمني للانسحاب واضحان جدا في الاتفاق.