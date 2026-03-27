حصري-مصادر لرويترز: أمريكا يمكنها تأكيد تدمير نحو ثلث ترسانة الصواريخ الإيرانية فقط

واشنطن 27 مارس آذَار (رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أمريكية إن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤكد أنها دمرت نحو ثلث ترسانة الصواريخ الإيرانية فقط، في وقت تقترب فيه الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية من عتبة الشهر.

وأضاف أربعة من المصادر أن وضع نحو ثلث آخر ليس واضحا على وجه الدقة لكن من المرجح أن عمليات القصف ألحقت به أضرارا أو دمرته أو دفنته في أنفاق وخنادق تحت الأرض. وطلبت المصادر عدم ذكر هوياتها بسبب حساسية المعلومات.

وقال أحد المصادر إن معلومات المخابرات مماثلة بالنسبة لقدرات الطائرات المسيرة لدى إيران وقال إن هناك درجة من درجات الثقة في أن ثلثها دمر.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)