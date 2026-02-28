حصري-مصدران: المخابرات الأمريكية قدرت أنه حتى إذا قتل خامنئي فسيستبدل بعناصر من الحرس الثوري

واشنطن 28 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدران مطلعان إنه في الفترة التي سبقت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية اليوم السبت على إيران، قدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنه حتى لو قُتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في العملية، فمن المرجح أن يتم استبداله بشخصيات متشددة من الحرس الثوري.

وتناولت التقييمات، التي تم إعدادها على مدى الأسبوعين الماضيين، بشكل عام ما يمكن أن يحدث في إيران في أعقاب تدخل أمريكي، ومدى إمكانية أن تؤدي عملية عسكرية إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية – وهو هدف معلن الآن لواشنطن.

