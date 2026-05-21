حصري-مصدران: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

دبي 21 مايو أيار (رويترز) – أفاد مصدران إيرانيان كبيران بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية، إلى الخارج مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام.

وقد يثير هذا الأمر غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعقد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(تغطية صحفية باريسا حافظي ورامي أيوب – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)