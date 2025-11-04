The Swiss voice in the world since 1935
حصري-مصدران: طلب السعودية شراء طائرات إف-35 يتجاوز عقبة رئيسية في البنتاجون

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس طلبا من السعودية لشراء نحو 48 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، في صفقة محتملة بمليارات الدولارات تجاوزت عقبة رئيسية في البنتاجون قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل تحولا كبيرا في السياسة، وربما تغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط وتختبر مفهوم واشنطن للحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

