حصري-مصدران: نقل الزعيم الأعلى الإيراني إلى مكان آمن

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دبي (رويترز) – قال مسؤولان إقليميان لرويترز إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن داخل إيران وسط إجراءات أمنية مشددة بعد يوم من مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في ضربة إسرائيلية على بيروت.

وتمثل الخطوة المتخذة لحماية صاحب الكلمة العليا في إيران أحدث انعكاس للتوتر الذي يعتري السلطات الإيرانية مع شن إسرائيل سلسلة من الهجمات المدمرة على جماعة حزب الله، الحليف الأكثر تسليحا والأكثر عتادا لإيران في المنطقة.

وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الحرس الثوري الإيراني، الحامي لفكر الجمهورية الإسلامية، أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال بعد انفجار آلاف من أجهزة البيجر واللاسلكي التي كانت تستخدمها جماعة حزب الله.

ويتهم لبنان وكذلك حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد تورطها.

وذكر المسؤولان، اللذان أطلعتهما إيران على الأمر وقال لرويترز إن خامنئي نُقل إلى مكان، أن إيران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعد مقتل نصر الله.

ورفضت المسؤولان نشر اسميهما أو تفاصيل أكثر عن منصبيهما نظرا لحساسية الأمر.

وبعد تأكيد حزب الله مقتل نصر الله، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان قُتل مع زعيم حزب الله في الغارات الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة.

وقُتل قادة آخرون في الحرس الثوري منذ اندلاع حرب غزة العام الماضي واشتعال العنف في أماكن أخرى.

وقال خامنئي في بيان صدر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل نصر الله “سوف تقرر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ”.

وقال في بيان منفصل أعلن فيه الحداد لمدة خمسة أيام في إيران “دماء الشهيد لن تذهب دون ثأر”.

ومقتل نصر الله ضربة قوية لإيران، إذ يُغيب عن المشهد حليفا مؤثرا ساعد في بناء جماعة حزب الله لتصبح ركيزة أساسية في محور الجماعات والفصائل المدعومة من إيران والمتحالفة معها في العالم العربي.

وتمتد شبكة حلفاء إيران بالمنطقة، والمعروفة باسم “محور المقاومة”، من جماعة حزب الله في لبنان إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والفصائل المدعومة من إيران في العراق وجماعة الحوثي في اليمن.

وتخوض حماس حربا مع إسرائيل منذ ما يقرب من عام، بعدما هاجم مقاتلوها إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صواريخ على إسرائيل وعلى السفن المبحرة في خليج عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني.

وانخرطت جماعة حزب الله في تبادل لإطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود طوال حرب غزة، وقالت مرارا إنها لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وبعد الهجمات التي استهدفت أجهزة البيجر واللاسلكي، قال مسؤول أمني إيراني لرويترز إن عملية واسعة النطاق جارية من قبل الحرس الثوري لتفتيش جميع أجهزة الاتصالات. وقال إن معظم هذه الأجهزة إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا.

وأضاف المسؤول أن إيران تشعر بالقلق إزاء تسلل عملاء إسرائيليين، بما في ذلك إيرانيون يتقاضون رواتب من إسرائيل. وذكر أن تحريات شاملة بدأت بالفعل حول الأفراد تستهدف أعضاء من أصحاب الرتب المتوسطة والعليا في الحرس الثوري.

وفي بيان منفصل، حمل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جانبا من المسؤولية في مقتل نصر الله على الولايات المتحدة التي تزود إسرائيل منذ فترة طويلة بأسلحة متطورة.

وقال في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “لا يمكن للأمريكيين أن ينكروا تواطؤهم مع الصهاينة”.