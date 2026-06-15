حصيلة الاكتتاب العام الأولي لسبايس إكس ارتفعت إلى 86 مليار دولار

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أعلنت شركة سبايس إكس الاثنين أنها جمعت من اكتتابها العام الأولي 86 مليار دولار، لا 75 مليارا كما أُعلن في البداية، بعدما فعّلت المصارف الشريكة للمجموعة المتخصصة في مجال الفضاء خيار بيع عدد أكبر من الأسهم.

وبفضل ما يُعرف بخيار زيادة التخصيص، باعت المؤسسات المالية التي أدت دور الوسيط في العملية 83 مليون سهم إضافي، ما رفع مجموع الأسهم التي بيعت إلى 639 مليونا، بسعر 135 دولارا للواحد.

وبعد حسم الرسوم والعمولات التي تقاضتها هذه المصارف وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار على الأقل، ارتفع صافي حصيلة هذا الاكتتاب إلى 85,7 مليار دولار، وفقا لما أفاد به بيان صحافي.

وعززت سبايس إكس بذلك الرقم القياسي لأكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ الذي سجلته، متقدمةً بفارق شاسع على ذلك الذي كانت سجلته مجموعة أرامكو السعودية النفطية العملاقة التي جمعت 25,6 مليار دولار في عام 2019.

وبعدما سجل سهم سبايس إكس ارتفاعا بنسبة 19,22 في المئة في أولى جلسات تداوله، كان السهم لا يزال مرتفعا بنسبة 7,02 في المئة قرابة الساعة 14,50 من يوم الاثنين بتوقيت غرينتش.

تو/ب ح/ناش