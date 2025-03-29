حصيلة الزلزال في بورما تتخطّى ألف قتيل وجهود مكثفة للبحث عن ناجين

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لقي أكثر من ألف شخص حتفهم في بورما جراء الزلزال الذي ضرب البلد الجمعة وأحدث دمارا في تايلاند أيضا، في وقت كثّف عناصر الإنقاذ جهودهم بحثا عن ناجين.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط بورما بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,4 درجات المنطقة ذاتها.

وتسبّبت الهزّات في مشاهد فوضى ودمار في بورما، حيث أثار انهيار منازل وأبنية وجسور ومواقع دينية، مخاوف من وقوع كارثة كبرى في بلد استنزفته الحرب الأهلية المستمرّة منذ الانقلاب الذي قام به المجلس العسكري في العام 2021.

ولم تشهد بورما زلزالا بهذا الحجم منذ عقود، وفقا لجيولوجيين أميركيين، وكانت الهزات الارتدادية قوية إلى حد أثارت الرعب على بعد ألف كيلومتر من مركزه، ولا سيما بين الملايين من سكان بانكوك الذين نادرا ما يشعرون بالهزات.

وأوردت السلطات أن الزلزال تسبّب في مقتل 1002 شخص وإصابة 2376 بجروح، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في بورما والأكثر تضررا. ولا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في ماندالاي معبدا عمره قرون تحوّل إلى أنقاض. وقال جندي كان واقفا عند نقطة تفتيش خارج المعبد، “بدأ الأمر باهتزازات، ثمّ أصبح خطيرا”.

وأضاف “انهار المعبد. توفي راهب. وأُصيب بعض الأشخاص بجروح، انتشلنا آخرين من تحت الركام ونقلناهم إلى المستشفى”.

– طلب مساعدة –

وأوضح الجندي “لا يجرؤ أحد في المعبد على النوم في الداخل، لأنّنا سمعنا أنّ زلزالا آخر قد يقع. لم أشهد شيئا كهذا في حياتي”.

قرب مطار ماندالاي، طرد عناصر الأمن عددا من الصحافيين. وقال أحدهم “إنّه مغلق منذ يوم أمس (الجمعة)”، مضيفا أنّ “السقف انهار ولكن لم يُصب أحد بأذى”.

ويأتي ذلك فيما يهدد الدمار بتعقيد عمليات الإغاثة في بلد أدّت فيه الحرب الأهلية المستمرة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، إلى تدمير النظام الصحي وعزل قادته عن بقية العالم.

وفي هذا الإطار، أطلق رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ نداء نادرا للحصول على مساعدات دولية، داعيا “أي دولة وأي منظمة” إلى تقديم المساعدة. وفي الماضي، كانت السلطة العسكرية تتردّد في طلب الدعم الأجنبي بعد الكوارث الطبيعية.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الست الأكثر تضرّرا. وفي نايبيداو، كان المئات من المصابين يتلقون العلاج خارج مستشفى العاصمة بسبب الأضرار التي لحقت بالمبنى، حسبما أفاد صحافيون في فرانس برس.

والسبت، هبطت طائرة محمّلة بمستلزمات النظافة الشخصية وبطانيات وطعام وغيرها من الضروريات في رانغون قادمة من الهند. وأعلنت الصين أنها سترسل فريقا من 82 عنصر إنقاذ، بينما عرضت فرنسا والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا تقديم المساعدة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفعيل نظام إدارة الطوارئ لديها.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “ستساعد” بورما، وقال للصحافيين في البيت الابيض “سنساعدهم (…) ما حصل رهيب”.

وقدّم رئيس الحكومة اليابانية شيجيرو إيشيبا تعازيه لبورما وتايلاند، فيما بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ برسالة إلى رئيس المجلس العسكري أعرب فيها عن “حزنه العميق”.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أنّ بورما غير مستعدّة على الإطلاق للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.

وأدّى النزاع في هذا البلد إلى نزوح حوالى 3,5 ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة. وكانت المنظمة الدولية حذرت في أواخر كانون الثاني/يناير من أنّ 15 مليون بورمي معرّضون لخطر الجوع بحلول العام 2025.

– “كل حياة مهمّة” –

على الجانب الآخر من الحدود في تايلاند، عمل عناصر الإنقاذ طوال الليل بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى مكوّن من 30 طابقا كان قيد الإنشاء في بانكوك، وانهار في ثوانٍ جراء الهزّات. وأدّى انهيار المبنى إلى احتجاز عشرات العمّال تحت الأنقاض وأعمدة الفولاذ.

وقال حاكم بانكوك شادشارت سيتيبانت لفرانس برس، إنّ حوالى عشرة أشخاص قُتلوا في العاصمة التايلاندية، غالبيتهم في موقع البناء، ولكنّه أشار إلى أنّ الحصيلة قد ترتفع.

والسبت، قال الحاكم للصحافيين أثناء زيارته موقع المبنى المنهار، “نبذل قصارى جهدنا بالموارد المتاحة لدينا لأنّ كلّ حياة مهمة”.

واستُخدمت في عملية الإنقاذ مسيّرات مزوّدة بتقنيات تصوير حراري، للبحث عن مؤشرات حياة بين الأنقاض، حيث تعتقد السلطات أنّها اكتشفت علامات حياة لدى 15 شخصا على الأقل.

في الأثناء، أمرت حكومة بانكوك بنشر أكثر من مئة خبير للتحقق من سلامة المباني بعد تلقي أكثر من ألفي بلاغ عن أضرار.

وقال الحاكم إنّ أكثر من 400 شخص أمضوا ليل الجمعة السبت في الحدائق العامّة، بسبب حالة الطوارئ لا سيما وأنّ منازلهم لم تكن آمنة بما فيه الكفاية للعودة إليها.

وفي بانكوك، اضطرّت امراة إلى الولادة في الهواء الطلق بعد إجلائها من المستشفى. وقال متحدث لفرانس برس إنّ جرّاحا واصل إجراء عملية لمريض في الخارج بعدما تم إخلاء قسم العمليات بشكل عاجل.

بوركس-اه/ناش/دص