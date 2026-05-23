The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو ترتفع إلى 10 قتلى

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب 38 بجروح وفُقد 11، بضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أفاد بها السبت حاكم المنطقة المُعيَّن من موسكو.

وقال ليونيد باسيتشنيك عبر مواقع التواصل إنّ “عناصر الإغاثة أمضوا الليل في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك”، المدينة التي استهدفتها الضربة ليل الخميس إلى الجمعة. وأضاف “للأسف، لم تتحقق الآمال، وارتفع عدد القتلى إلى عشرة”.

وكانت حصيلة سابقة للسلطات تحدثت الجمعة عن ستة قتلى وعشرات المصابين. وأفاد مسؤولون روس بأن 86 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما كانوا في سكن للطلاب عندما انهار إثر الهجوم.

بور/رك/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية