حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو ترتفع إلى 10 قتلى

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب 38 بجروح وفُقد 11، بضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أفاد بها السبت حاكم المنطقة المُعيَّن من موسكو.

وقال ليونيد باسيتشنيك عبر مواقع التواصل إنّ “عناصر الإغاثة أمضوا الليل في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك”، المدينة التي استهدفتها الضربة ليل الخميس إلى الجمعة. وأضاف “للأسف، لم تتحقق الآمال، وارتفع عدد القتلى إلى عشرة”.

وكانت حصيلة سابقة للسلطات تحدثت الجمعة عن ستة قتلى وعشرات المصابين. وأفاد مسؤولون روس بأن 86 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما كانوا في سكن للطلاب عندما انهار إثر الهجوم.

