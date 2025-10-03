The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا ترتفع إلى ثمانية قتلى

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا في مطلع الأسبوع إلى ثمانية قتلى بعد العثور الجمعة على ثلاث جثث تحت الأنقاض، على ما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة.

وافاد نانانغ سيجيت المسؤول في مكتب البحث والإغاثة في سورابايا أنه تم انتشال جثتي طفلين باكرا صباح الجمعة من تحت الكتل الإسمنتية المنهارة، ثم جثة ثالثة لاحقا، ما يرفع من خمسة إلى ثمانية قتلى الحصيلة الموقتة للكارثة.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطوابق في جزيرة جاوة فجأة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وعلق 59 شخصا بحسب التعداد الرسمي تحت أنقاض المبنى، فيما قال مسؤولون الخميس أنه لم يعد من الممكن رصد أي مؤشر حياة، ما يبعث مخاوف من حصيلة بشرية فادحة.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى مشكلات هيكلية وعدم استيفاء المبنى معايير البناء، بحسب خبراء. 

وتم انتشال خمسة ناجين وجثتين الأربعاء من أنقاض المدرسة الإسلامية الداخلية المختلطة في مدينة سيدوارجو الواقعة على مسافة 30 كيلومترا من سورابايا في شرق جزيرة جاوة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قسم الفتيان وحده أصيب في انهيار المبنى المؤلف من عدة طبقات.

ولا تزال عائلات مفجوعة تنتظر بقلق في موقع الحادث ورود أخبار عن أطفالها.

دسا/دص/غ ر 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية