حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا ترتفع إلى ثمانية قتلى

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا في مطلع الأسبوع إلى ثمانية قتلى بعد العثور الجمعة على ثلاث جثث تحت الأنقاض، على ما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة.

وافاد نانانغ سيجيت المسؤول في مكتب البحث والإغاثة في سورابايا أنه تم انتشال جثتي طفلين باكرا صباح الجمعة من تحت الكتل الإسمنتية المنهارة، ثم جثة ثالثة لاحقا، ما يرفع من خمسة إلى ثمانية قتلى الحصيلة الموقتة للكارثة.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطوابق في جزيرة جاوة فجأة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وعلق 59 شخصا بحسب التعداد الرسمي تحت أنقاض المبنى، فيما قال مسؤولون الخميس أنه لم يعد من الممكن رصد أي مؤشر حياة، ما يبعث مخاوف من حصيلة بشرية فادحة.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى مشكلات هيكلية وعدم استيفاء المبنى معايير البناء، بحسب خبراء.

وتم انتشال خمسة ناجين وجثتين الأربعاء من أنقاض المدرسة الإسلامية الداخلية المختلطة في مدينة سيدوارجو الواقعة على مسافة 30 كيلومترا من سورابايا في شرق جزيرة جاوة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قسم الفتيان وحده أصيب في انهيار المبنى المؤلف من عدة طبقات.

ولا تزال عائلات مفجوعة تنتظر بقلق في موقع الحادث ورود أخبار عن أطفالها.

