حصيلة فيضانات سريلانكا تتجاوز 600 قتيل (مركز الكوارث)

afp_tickers

2دقائق

ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في سريلانكا إلى 607 قتلى الجمعة مع تضاؤل الأمل في العثور على أحياء من بين 214 مفقودا، بحسب ما أفاد مركز إدارة الكوارث.

وأوضح المركز أن أكثر من مليوني شخص تضرروا جراء الإعصار “ديتواه” الذي ابتعد السبت عن البلاد بعد أن خلّف دمارا واسعا في الجزيرة التي تعد 22 مليون نسمة.

وأصدرت الهيئة الوطنية المسؤولة عن سلامة المباني تحذيرات جديدة الجمعة من الأحوال الجوية في وسط الجزيرة.

وقالت “تجاوزت معدلات الأمطار 150 مليمترا في بعض المناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. إذا استمرت، احتموا لتفادي مخاطر الانهيارات الأرضية”.

في الأثناء، تراجع منسوب مياه الفيضانات التي غمرت العديد من ضواحي العاصمة كولومبو، ما سمح لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.

كما انخفض عدد المتضررين المقيمين في مراكز الإيواء الطارئة من 225 ألفا إلى 170 ألفا.

بحسب المفوضية العامة الحكومية المسؤولة عن الخدمات الأساسية، أعيد التيار إلى ثلاثة أرباع مناطق البلاد باستثناء مناطق معيّنة في الوسط.

وقدّرت السلطات تكلفة إعادة الإعمار بما بين ستة وسبعة مليارات دولار، في وقت لا يزال الاقتصاد يحاول جاهدا تجاوز أسوأ أزمة في تاريخه عام 2022.

اج/لين/ص ك