حصيلة قتلى حرب غزة تتجاوز 70 ألفا منذ 2023 (وزارة الصحة بالقطاع)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة السبت إن حصيلة القتلى في القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة قبل أكثر من عامين، تجاوزت 70 ألف شخص.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت لا يزال وقف إطلاق النار الذي أبرم بضغط أميركي ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صامدا رغم تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك شروطه.

وأفادت الوزارة في بيان أن عدد القتلى في الحرب ارتفع إلى 70100 شخص.

وقالت إن 354 فلسطينيا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار. وأضافت أن جثتين وصلتا إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الـ48 الماضية، إحداهما انتُشلت من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الارتفاع في الحصيلة يعود إلى إدراج بيانات 299 جثة بعد معالجتها واعتمادها من الجهات المختصة.

ورغم الهدنة، لا يزال القطاع يعيش أزمة إنسانية عميقة.

واندلعت حرب غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا. وفي ذلك اليوم خطف مسلحون 251 شخصا إلى داخل غزة.

ومع بدء الهدنة الأخيرة، كان المسلحون يحتجزون 20 رهينة على قيد الحياة و28 جثة لرهائن قتلى.

ومنذ ذلك الحين، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء وأعادت رفات 26 من الرهائن القتلى.

وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها وأعادت جثامين مئات الفلسطينيين.

