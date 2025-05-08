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حظر حساب السياسي إمام أوغلو على إكس في تركيا

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت رسالة ظهرت على حساب على موقع تواصل اجتماعي لأكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حسابه على إكس أصبح محظورا في تركيا بناء على أمر قضائي.

واعتقلت الشرطة إمام أوغلو الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول في 19 مارس آذار، مما أثار أكبر احتجاجات في تركيا منذ نحو عشر سنوات. وبعد اعتقاله بأربعة أيام، صدر بحقه قرار بالحبس في انتظار المحاكمة بتهم فساد. ونفى إمام أوغلو ارتكاب أي مخالفات.

ووصفت أحزاب من المعارضة اعتقاله بأنه مسيس ومناهض للديمقراطية. وهناك نحو عشرة ملايين متابع لحساب إمام أوغلو على إكس.

وقال جونينج جوركايناك، وهو محام تركي بارز، على إكس إنه سيقدم طعنا بناء على طلب من منصة إكس على أمر المحكمة حظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو.

لم تتح بعد تفاصيل القرار.

وتظهر استطلاعات رأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع أكثر متخطيا التأييد لأردوغان منذ اعتقاله، مما يعزز وجهة النظر التي تراه المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 2028.

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