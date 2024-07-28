حقائق- أزمات طاحنة تعصف بلبنان قد تتفاقم إذا اندلعت حرب مع إسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

بيروت (رويترز) – يدور الصراع بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات مالية وسياسية طاحنة مما يزيد حجم المخاطر بالنسبة لبلد يعيش أوضاعا صعبة إذا تصاعدت حدة الأعمال القتالية وتحولت إلى حرب شاملة.

ويتبادل حزب الله المتحالف مع إيران إطلاق النار مع إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول. وتزايدت احتمالات التصعيد بعد أن هددت إسرائيل بضرب جماعة حزب الله بقوة إذ تتهمها بالتسبب في مقتل 12 طفلا وصبيا في هجوم صاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان المحتلة. وينفي حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

ورغم احتواء الصراع نسبيا حتى الآن، فإنه يلقي بثقله على بلد تثقل كاهله الأزمات الداخلية منذ خمس سنوات. وأجبر الصراع نحو 95 ألف شخص على الفرار من جنوب لبنان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفيما يلي نظرة عامة على المشكلات التي تواجه لبنان: