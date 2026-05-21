حقائق-إدانات دولية لمعاملة وزير إسرائيلي لنشطاء أسطول الصمود العالمي

reuters_tickers

5دقائق

من جنى شقير

21 مايو أيار (رويترز) – تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بعدما نشر إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني مقطع فيديو يظهر نشطاء أسطول الصمود العالمي وهم جاثون وأيديهم مقيدة، بعد اعتراض سفن المساعدات في المياه الدولية.

فيما يلي بعض ردود الفعل المحلية والدولية على مقطع الفيديو الذي نشره بن جفير أمس الأربعاء على إكس:

* الاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الخميس إنه “يشعر بالصدمة” بسبب معاملة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير لأعضاء أسطول المساعدات الذين حاولوا الوصول لقطاع غزة. وأضاف “هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق. ندعو إلى الإفراج عنهم فورا”.

* إيطاليا

قالت الحكومة الإيطالية إن معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود، الذين كانوا يحاولون توصيل مساعدات إلى قطاع غزة، غير مقبولة، وإنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيح. وذكرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما “تطلب اعتذارا عن معاملة” النشطاء و”التجاهل التام” لمطالب الحكومة الإيطالية.

* إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن الصور التي تظهر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير وهو يستهزئ بأفراد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة غير مقبولة. وأضاف سانتشيث أن إسبانيا لن تتسامح “مع أي إساءة معاملة لمواطنينا”، مؤكدا أن حكومته ستسعى جاهدة لتوسيع نطاق حظر دخول بن جفير إلى إسبانيا ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل.

* فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه استدعى السفير الإسرائيلي لدى باريس في رد فعل على مقطع الفيديو. وذكر “تصرفات السيد بن جفير تجاه ركاب أسطول الصمود العالمي غير مقبولة”. وأضاف بارو أن المواطنين الفرنسيين يجب معاملتهم باحترام وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه يعارض نهج الأسطول.

* إسرائيل

أثار موقف بن جفير انتقادات داخل إسرائيل أيضا. ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حق إسرائيل في اعتراض الأسطول، لكنه قال إن معاملة بن جفير للنشطاء “لا تتماشى مع قيم إسرائيل ومعاييرها”. وانتقد وزير الخارجية جدعون ساعر بن جفير بسبب معاملته للنشطاء، قائلا إنه أضر بإسرائيل في “مشهد مشين” وقوض عمل الجنود والدبلوماسيين الإسرائيليين. وكتب ساعر في منشور على إكس “لا.. أنت لست ممثلا لإسرائيل”.

* كندا

قالت كندا إنها ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الفيديو الذي وصفته وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بأنه “مقلق للغاية وغير مقبول بالمرة”. ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت لاحق، معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول غزة المحتجزين بأنها “بشعة” و”غير مقبولة”.

* هولندا

قال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إن أمستردام ستستدعي سفير إسرائيل لمناقشة المعاملة “غير المقبولة” التي يتعرض لها نشطاء أسطول غزة المحتجزون. وذكر بيرندسن أن الصور “صادمة”. وأضاف أنه أثار هذه المسألة مباشرة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

* المملكة المتحدة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها “مصدومة للغاية” من مقطع الفيديو. وذكرت أن بريطانيا طالبت إسرائيل بتقديم تفسير، وأكدت على التزاماتها بحماية حقوق مواطنيها وغيرهم من المحتجزين.

* الولايات المتحدة

انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بن جفير بسبب معاملة النشطاء المحتجزين، قائلا إنه في حين أن الأسطول كان “مغامرة غبية”، فإن بن جفير “خان كرامة” إسرائيل بطريقة تعامله مع المحتجزين.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)