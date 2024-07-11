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حقائق- إلى أي مدى ساعد الرصيف الأمريكي العائم في إيصال المساعدات لغزة؟

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(رويترز) – واجه الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحديات ومن المتوقع الآن تفكيكه نهائيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم سيحاولون إعادة تركيب الرصيف لإنهاء تراكم المساعدات المتجهة إلى غزة في قبرص قبل تفكيكه نهائيا على الأرجح.

ولطالما شكك أفراد فرق الإغاثة وغيرهم في جدوى الرصيف قائلين إن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الفعالة الوحيدة لوصول الإمدادات على نطاق واسع إلى غزة حيث تخوض القوات الإسرائيلية حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفيما يلي بعض التفاصيل عن الرصيف:

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