حقائق-إلى أي مدى ساعد الرصيف العائم الأمريكي في إيصال المساعدات إلى غزة؟

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(رويترز) – ‭ ‬واجه الرصيف العائم الذي ركّبته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحديات ومن المتوقع الآن أن يتم تفكيكه بشكل دائم.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم سيحاولون إعادة تركيب الرصيف لإنهاء تراكم المساعدات المتجهة إلى غزة في قبرص قبل تفكيكه بشكل دائم على الأرجح.

ولطالما شكك أفراد فرق الإغاثة وغيرهم في المشروع قائلين إن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الفعالة الوحيدة لوصول الإمدادات على نطاق واسع إلى غزة حيث تخوض القوات الإسرائيلية حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفيما يلي بعض التفاصيل عن الرصيف: