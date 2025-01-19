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حقائق-البنود الرئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

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(رويترز) – تأجل دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ يوم الأحد ثلاث ساعات تقريبا بعد أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حماس إرسال قائمة بالرهائن المقرر إطلاق سراحهن خلال يوم الأحد. وقال مسؤول إسرائيلي في وقت لاحق إن إسرائيل تلقت القائمة.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد بعد 15 شهرا على اندلاع حرب قُتل فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأدت إلى اضطرابات واسعة في منطقة الشرق الأوسط.

لم يعلن الوسطاء أو طرفا الصراع تفاصيل الاتفاق،. وقدم مسؤولون مطلعون على المفاوضات النقاط التالية:

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