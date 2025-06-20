حقائق-الدول العاملة على إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

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(رويترز) – تتخذ دول من حول العالم إجراءات لإجلاء رعاياها من إسرائيل وإيران مع مرور أسبوع على اندلاع الحرب الجوية بينهما واستمرار إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وأدت الضربات الجوية والصاروخية التي تشنها إسرائيل منذ أسبوع على عدوتها اللدود إلى القضاء على القيادة العسكرية العليا في إيران وإلحاق أضرار بقدراتها النووية ومقتل مئات الأشخاص، بينما أسفر الرد الإيراني عن مقتل 24 مدنيا على الأقل في إسرائيل.

وفيما يلي بعض الدول التي غادر رعايا لها إيران وإسرائيل: