حقائق-الصين والهند تقودان صادرات السيارات للشرق الأوسط

6 مارس آذار (رويترز) – تهدد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من الجانب الآخر، والتي دخلت يومها السابع اليوم الجمعة، بتعطيل شحنات السيارات من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط التي تمثل سوقا تصديرية رئيسية لشركات تصنيع السيارات الآسيوية.

وتصدر شركات تصنيع السيارات الصينية والهندية والكورية الجنوبية واليابانية سيارات بمليارات الدولارات إلى الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، وقد تعطلت الشحنات على هذا الطريق خوفا من هجمات طهران.

* الصين

منطقة الشرق الأوسط هي ثاني أكبر سوق خارجية للسيارات صينية الصنع، وهي منطقة تزداد أهميتها بالنسبة للعملاق الآسيوي الذي يسعى إلى تعويض ضعف الطلب المحلي.

ومن بين 8.32 مليون سيارة شحنتها شركات صناعة السيارات الصينية إلى الخارج في عام 2025، كانت 1.39 مليون سيارة، أو سدس العدد الإجمالي، متوجهة إلى دول الخليج مثل السعودية والإمارات، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

ومن بين كبار مصدري السيارات شيري أوتوموبيل وبي.واي.دي وجيلي وغيرها.

كما أن المشاريع المشتركة الصينية لشركات كيا وهيونداي موتور وتويوتا موتور هي كذلك من بين أكبر عشر شركات مصدرة للسيارات إلى الشرق الأوسط، وفقا لبيانات معهد جاسجو لأبحاث السيارات.

* الهند

صدّرت الهند سيارات بقيمة 8.8 مليار دولار في عام 2025، ذهبت 25 بالمئة منها إلى الشرق الأوسط، لا سيما إلى السعودية، وفقا لبيانات الجمارك المتاحة.

وتعتبر شركة هيونداي الأكثر انكشافا على هذه السوق، وذهب نصف شحناتها العالمية لعام 2025 البالغة 1.8 مليار دولار من الهند إلى دول منطقة الخليج.

وتويوتا كذلك منكشفة بشكل كبير، إذ ذهب حوالي ثلثي صادراتها من الهند، أو ما يزيد عن 300 مليون دولار، من إجمالي صادراتها البالغة 470 مليون دولار العام الماضي إلى الشرق الأوسط،

وأظهرت البيانات أن شركة ماروتي سوزوكي ترسل أقل من 15 بالمئة من صادراتها من حيث القيمة إلى منطقة الخليج. ومن إجمالي صادراتها التي بلغت 3.2 مليار دولار في عام 2025، تم شحن سيارات بقيمة 457 مليون دولار إلى المنطقة.

وأظهرت البيانات أن انكشاف نيسان موتور من الهند يبلغ حوالي 318 مليون دولار أو 38 بالمئة من إجمالي صادراتها لعام 2025.

* كوريا الجنوبية

بلغ إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات من حيث القيمة في عام 2025 رقما قياسيا عند 72 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار من المركبات التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط، بزيادة 2.8 بالمئة عن عام 2024، وفقا لجمعية التجارة الدولية الكورية.

وشكلت صادرات شركة هيونداي موتور إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ثمانية بالمئة من إجمالي مبيعاتها بالجملة في عام 2025 البالغة 4.14 مليون وحدة.

وشحنت كيا ثمانية بالمئة من مبيعاتها بالجملة لعام 2025 البالغة 3.1 مليون وحدة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

* اليابان

صدّرت تويوتا 320699 سيارة من اليابان إلى الشرق الأوسط في عام 2025 بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة. وشكل هذا ما يزيد قليلا عن 15 بالمئة من إجمالي صادرات الشركة التي تجاوزت مليوني وحدة العام الماضي.

ووفقا لصحيفة نيكي، ستنتج الشركة سيارات أقل بنحو 40 ألف مركبة لتوجيهها إلى أسواق الشرق الأوسط بسبب مخاوف لوجستية ترتبط بالحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

