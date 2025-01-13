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حقائق-النقاط الرئيسية في مقترح وقف إطلاق النار في غزة

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(رويترز) – أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريبا.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحفيين. ولم تذكر حماس أي تفاصيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية