حقائق-تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية

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بيروت (رويترز) – من المقرر أن تنفذ إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية وقفا لإطلاق النار في وقت مبكر يوم الأربعاء في إطار مقترح قدمته الولايات المتحدة ينص على هدنة مدتها 60 يوما لإنهاء أعمال قتالية استمرت لأكثر من عام.

ولم يُنشر نص الاتفاق كما لم تطلع رويترز على مسودته.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاتفاق قائلا إنه يهدف إلى وقف العمليات القتالية بشكل دائم. ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء بكامل هيئته. ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالاتفاق، الذي وافق عليه حزب الله الأسبوع الماضي.

وأفاد مصدر سياسي لبناني كبير لديه اطلاع مباشر على المفاوضات، بأن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من خلال آموس هوكستين، المبعوث الأمريكي إلى لبنان، يتألف من خمس صفحات تشمل 13 قسما.

وفيما يلي ملخص لأهم البنود: