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حقائق-حقائق وأرقام حول التحدي الهائل لإعادة إعمار قطاع غزة

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من تالا رمضان وإيما فارج

غزة (رويترز) – تظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستحتاج إلى مليارات الدولارات.

وقال مسؤول مطلع يوم الأربعاء إن إسرائيل وحماس وافقتا على وقف القتال وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول حجم الدمار الذي طال قطاع غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية