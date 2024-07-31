حقائق-ردود أفعال على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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بيروت (رويترز) – استهدفت ضربة جوية إسرائيلية قائدا كبيرا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رد على هجوم صاروخي عبر الحدود أدى إلى مقتل 12 طفلا ومراهقا يوم السبت.

ونفت جماعة حزب الله المسلحة ضلوعها في الهجوم.

وفيما يلي ردود أفعال أطراف عالمية على الواقعة.

*رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على إكس:

“العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي… نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية”.

* وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لرويترز

“لم نتوقع منهم أن يقصفوا بيروت لكنهم قصفوها”، وعبر عن أمله في ألا يؤدي رد حزب الله إلى تصعيد. وأضاف “نأمل في أن يكون أي رد متناسبا… حتى تتوقف موجة القتل والضرب والقصف هذه”.

* حركة حماس الفلسطينية في بيان:

“ندين بشدّة العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، والذي استهدف مقرا لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء، ونعده تصعيدا خطيرا يتحمل الاحتلال الصهيوني النازي كامل المسؤولية عن تداعياته”.

* حركة الحوثي اليمنية عبر قناة المسيرة:

“ندين ونستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في هجوم إرهابي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية عن سابق إصرار وتعمد بالمخالفة لكل المواثيق الدولية وفي انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقانون الدولي الإنساني”.

* سفارة إيران في لبنان على إكس:

“ندين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الآثم والجبان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى”.

* الخارجية السورية عبر وكالة الأنباء الرسمية:

“تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية هذا الاعتداء الصارخ على السيادة اللبنانية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، والذي وقع بعد يومين من الجريمة النكراء التي شهدتها مدينة مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة”.

*المتحدث باسم البيت الأبيض لرويترز:

“نترك لإسرائيل أن تتحدث عن عملياتها العسكرية. ونؤكد موقفنا الواضح: التزامنا بأمن إسرائيل ثابت لا يتزعزع ضد كل التهديدات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله، ونعمل على إيجاد حل دبلوماسي يسمح للمواطنين بالعودة بأمان إلى ديارهم”.

* الخارجية الروسية عبر وكالة تاس التي تديرها الدولة:

الضربة الإسرائيلية على بيروت “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.