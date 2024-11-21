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حقائق-ردود الفعل على مذكرات الجنائية الدولية لاعتقال زعماء من إسرائيل وحماس

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(رويترز) – فيما يلي ردود الفعل على مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، الذي يُعتقد أنه قُتل.

وتتعلق مذكرات الاعتقال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ ذلك الحين.

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