حقائق-ردود فعل شركات الشحن على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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(رويترز) – أدت هجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل طريق ملاحي حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، إذ أدى التحول إلى مسار شحن أطول إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذتها شركات شحن كبرى وتعليقات أدلت بها:

* سي.إم.إيه-سي.جي.إم

قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن سي.إم.إيه-سي.جي.إم في فبراير شباط إن مجموعة الشحن الفرنسية علقت معظم الرحلات التي تمر عبر البحر الأحمر، لكنها لا تزال تسيّر بعض سفن الشحن على أساس فردي عندما تتسنى مصاحبة سفن البحرية الفرنسية لسفن الشحن.

* ديانا شيبنج

قال رئيس الشركة أناستاسيوس مارجارونيس في فبراير شباط “عمليات عبور قناة السويس تقل بنحو 40 بالمئة عن تلك المسجلة خلال النصف الأول من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيا إلى تجنب عدد من المشغلين، ونحن منهم، للمنطقة”.

* دي.إس.في

قالت ثالث أكبر شركة شحن في العالم في يوليو تموز إن الإيرادات ارتفعت في الربع الثاني بسبب زيادة أحجام الشحن.

وذكرت أنها تتوقع تأثيرا إيجابيا في النصف الثاني من العام نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.

* إيفرجرين

قالت شركة إيفرجرين التايوانية لشحن الحاويات في ديسمبر كانون الأول إن سفنها التي تقدم خدمات الشحن في منطقة موانئ البحر الأحمر ستغير مسارها إلى ممرات أخرى آمنة، أما السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر فستسلك طريق رأس الرجاء الصالح.