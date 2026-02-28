حقائق-شركات الطيران تلغي رحلاتها عقب قصف إيران

28 فبراير شباط (رويترز) – ألغت شركات الطيران العالمية رحلاتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط اليوم السبت عقب القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مما دفع المنطقة إلى دوامة صراع جديدة.

وأظهرت خرائط خدمة تتبع الرحلات الجوية (فلايت رادار 24) أن المجال الجوي فوق إيران والعراق والكويت وإسرائيل والبحرين كان شبه خال اليوم السبت. وأوصت هيئة تنظيم الطيران في الاتحاد الأوروبي شركات الطيران التابعة لها بالابتعاد عن المجال الجوي المتأثر بالتدخل العسكري.

وفيما يلي أحدث تطورات حركة الطيران:

* خطوط إيجة الجوية

علقت خطوط إيجة الجوية ،أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها من تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وأربيل في العراق وإليها حتى الثاني من مارس آذار.

* مجموعة إير فرانس – كيه.إل.إم

ألغت إير فرانس رحلات تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان اليوم السبت.

وأعلنت شركة كيه.إل.إم تقديم موعد تعليق رحلاتها بين أمستردام وتل أبيب، وألغت الرحلة المقررة ليوم السبت. كانت الشركة، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم، قد أعلنت يوم الأربعاء عزمها وقف الرحلات الجوية اعتبارا من غد الأحد أول مارس آذار، لكنها قررت الآن تقديم موعد التعليق.

وكانت رحلة واحدة فقط مقررة إلى تل أبيب اليوم السبت.

* الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)

أعلنت بريتيش إيروايز إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس آذار ورحلتها إلى عمّان اليوم السبت.

* طيران الإمارات

قالت طيران الإمارات في منشور على إكس إنها أوقفت مؤقتا رحلاتها من دبي وإليها.

* إيبيريا إكسبريس

ألغت شركة الطيران الإسبانية التابعة لآي.إيه.جي رحلة إلى تل أبيب كانت مقررة اليوم السبت الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

* إنديجو

قالت شركة الطيران الهندية إنها ألغت رحلات الشرق الأوسط اليوم السبت.

* إيتا إيروايز

علقت إيتا إيروايز رحلات تل أبيب ولن تستخدم المجال الجوي لإسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى السابع من مارس آذار. وجرى تعليق رحلات دبي حتى أول مارس آذار.

* الخطوط الجوية اليابانية

ذكرت صحيفة نيكي أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت رحلة اليوم السبت من طوكيو إلى الدوحة وكذلك رحلة العودة في أول مارس آذار.

* خطوط لوت الجوية البولندية

أعادت خطوط لوت الجوية رحلتها رقم إل.أو121 المتجهة من وارسو إلى دبي، لتعود أدراجها إلى وارسو.

* لوفتهانزا

أوقفت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلات تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وعمان حتى السابع من مارس آذار، وكذلك رحلات دبي يومي السبت والأحد.

وقالت إنها لن تحلق عبر المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني والأردني والعراقي والإيراني حتى السابع من مارس آذار.

* الخطوط الجوية النرويجية

قال متحدث باسم الخطوط الجوية النرويجية إن الشركة علقت جميع رحلات دبي حتى الرابع من مارس آذار. وأضاف أن الشركة لم تعلن وقف رحلات إلى تل أبيب في إسرائيل أو بيروت في لبنان لأنها لا تسير رحلات إلى الوجهتين إلا في فصل الصيف.

* الخطوط الجوية الإسكندنافية

أبلغت الخطوط الجوية الإسكندنافية رويترز أنها أوقفت رحلاتها من كوبنهاجن إلى تل أبيب اليوم السبت. ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الرحلات اللاحقة.

* الخطوط الجوية التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان اليوم السبت، ورحلاتها إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران والأردن حتى الثاني من مارس آذار.

* فيرجن أتلانتيك

قالت شركة فيرجن أتلانتيك إنها ستتجنب مؤقتا المجال الجوي العراقي، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض رحلاتها المخطط لها مسبقا.

وألغت رحلتها رقم في.إس400 من لندن إلى دبي اليوم السبت.

* الخطوط الجوية القطرية

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها علقت مؤقتا الرحلات من وإلى الدوحة بسبب إغلاق المجال الجوي القطري.

* ويز إير

أعلنت شركة طيران ويز إير أنها ستعلق جميع رحلاتها من إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمّان على الفور حتى السابع من مارس آذار.

وأضافت أن القرارات التشغيلية ستظل قيد المراجعة، وربما يتم تعديل جدول الرحلات الجوية مع تطور الوضع.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)