حقائق-شركات طيران تستأنف بعض رحلات الشرق الأوسط والاضطرابات مستمرة

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أول يوليو تموز (رويترز) – تستأنف بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مناطق في الشرق الأوسط مع تسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الذي أعقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن العديد من شركات الطيران تبقي على تعليق الرحلات، مما يؤدي إلى استمرار تعطيل السفر العالمي.

وفيما يلي أحدث المستجدات بشأن الرحلات الجوية:

* طيران إيجه

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى دبي حتى 31 أغسطس آب، وإلى أربيل وبغداد حتى 30 سبتمبر أيلول.

* إير بالتيك

استأنفت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها إلى تل أبيب في أول يوليو تموز. ولا يزال إلغاء الرحلات إلى دبي مستمر حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

* إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

* إير يوروبا

استأنفت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب في 29 يونيو حزيران.

* إير فرانس- كيه.إل.إم

علقت إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثاني من يوليو تموز، ورحلاتها إلى دبي وبيروت حتى التاسع من الشهر ذاته.

وعلقت كيه.إل.إم رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 23 أغسطس آب.

* كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران، ومقرها هونج كونج، جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 31 أغسطس آب.

* دلتا

مددت شركة الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 ديسمبر كانون الأول وتعتزم استئناف رحلاتها من مطار جيه.إف كنيدي الدولي في نيويورك إلى تل أبيب في السادس من سبتمبر أيلول. وأعلنت أن تسيير رحلات بين بوسطن وتل أبيب المقرر في أواخر أكتوبر تشرين الأول تأجل حتى إشعار آخر.

* فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسوريا وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في فصل الشتاء في أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة آي.إيه.جي

أرجأت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي استئناف رحلاتها إلى الدوحة إلى الأول من أغسطس آب، وإلى الرياض حتى الثامن من أغسطس آب. وجرى تعليق الرحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعمَّان حتى نهاية موسم الصيف، ومن المقرر استئنافها في 25 أكتوبر تشرين الأول.

وتعتزم الشركة أيضا تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا عند استئنافها مع إلغاء جدة من قائمة الوجهات.

* الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 31 يوليو تموز، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول سبتمبر أيلول.

* لوت

ألغت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى الرياض حتى 30 يونيو حزيران، وتعتزم استئنافها في الثاني من يوليو تموز. وتخطط لوت لتشغيل رحلاتها الشتوية إلى دبي اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول واستئناف رحلاتها إلى بيروت في جدولها الصيفي لعام 2027.

* مجموعة لوفتهانزا

استأنفت لوفتهانزا وشركة إيتا إيروايز رحلاتهما إلى تل أبيب في الأول من يوليو تموز.وأجلت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها حتى أغسطس آب، وعلقت شركة بروكسل إيرلاينز عملياتها حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

وستواصل لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتهما إلى دبي حتى 13 سبتمبر أيلول.

وعلقت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز رحلاتها إلى أبوظبي وعمّان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر تشرين الأول.

واستأنفت شركة يورو وينجز للطيران الاقتصادي رحلاتها إلى بيروت وأربيل في الأول من يوليو تموز، وتعتزم استئناف رحلاتها إلى تل أبيب في العاشر من الشهر ذاته. وتتوقع الشركة استئناف رحلاتها إلى وجهات الشرق الأوسط الأخرى خلال فصل الخريف.

ومددت شركة إيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 31 يوليو تموز، وإلى دبي حتى 24 أكتوبر تشرين الأول لأسباب تشغيلية.

* الخطوط الجوية الماليزية

ستستأنف شركة الطيران الماليزية رحلاتها اليومية إلى الدوحة اعتبارا من الثاني من يوليو تموز. وستبقى الرحلة اليومية الثانية معلقة.

* إير شاتل النرويجية

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي موعد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت إلى أجل غير مسمى، دون تحديد مواعيد جديدة لبدء التشغيل.

* الخطوط الملكية المغربية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 يونيو حزيران، وتعتزم استئناف العمليات في الثاني من يوليو تموز.

* الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى الثاني من أغسطس آب، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس آذار حتى 24 أكتوبر تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

* الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي حتى 30 يونيو حزيران، وإلى البحرين وبيروت وأربيل حتى 14 يوليو تموز.

* ويز إير

علقت شركة الطيران الاقتصادية رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعمَّان من وجهات في البر الأوروبي حتى منتصف سبتمبر أيلول.

(إعداد بدور السعودي وسلمى نجم وعلي خفاجي وشيرين عبد العزيز ومحمد أيسم ونهى زكريا وأحمد هشام ومحمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز ومروة سلام ومحمود رضا مراد )