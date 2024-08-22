حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

reuters_tickers

6دقائق

(رويترز) – دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية غير الآمنة.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من‭ ‬المنطقة وإليها:

* شركة طيران ايجين

ألغت الشركة، وهي الناقل الوطني اليوناني، رحلاتها من وإلى عمّان حتى 30 سبتمبر أيلول، ومن وإلى بيروت حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 25 أغسطس آب.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

ألغت كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول. واستأنفت إير فرانس رحلاتها بين باريس وبيروت في 15 أغسطس آب، بعد أن علقتها لأسبوعين.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

مددت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم إيزي جت إن الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* فين إير

تواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

* إيبيريا إكسبرس

مددت شركة الطيران‭‭‭‭ ‬‬‬‬منخفض التكلفة الإسبانية إيبيريا إكسبرس المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أغسطس آب.

* إيتا إيروايز

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أغسطس آب.

* لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 26 أغسطس آب.

* مجموعة لوفتهانزا

مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وكوندور ويورو وينجز، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس آب.

* رايان إير

ألغت رايان إير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر أيلول بسبب “قيود تشغيلية”.

* الخطوط الجوية السنغافورية

أوقفت الشركة التحليق عبر المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.

* صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، في تصريح لرويترز أرسلته عبر البريد الإلكتروني إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية يوم 20 أغسطس آب تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر أيلول فيما استأنفت مؤقتا الرحلات الجوية إلى تل أبيب وعمّان حتى 23 أغسطس آب.

* يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاجو مقرا رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 يوليو تموز، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

* بيولينج

ألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفضة التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.