حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

reuters_tickers

5دقائق

(رويترز) – دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* طيران ايجين

ألغت الشركة، وهي الناقل الوطني اليوناني، رحلاتها من وإلى عمّان حتى 30 سبتمبر أيلول، ومن وإلى بيروت حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى أول سبتمبر أيلول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

ألغت كيه.إل.إم رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت إير فرانس جميع رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت يومي 25 و26 أغسطس آب بعد تبادل كبير لإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وبحسب المعلومات عن الرحلات على موقعها الإلكتروني، استأنفت الشركة الخدمة في 27 أغسطس آب.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت الشركة الأمريكية الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* آي.إيه.جي

أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 28 أغسطس آب.

ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* إيتا للطيران

مددت الشركة الإيطالية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثالث من سبتمبر أيلول.

* لوت

علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى أول سبتمبر أيلول وإلى بيروت حتى الثاني من الشهر نفسه.

* مجموعة لوفتهانزا

مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وكوندور ويورو وينجز، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى الرابع من سبتمبر أيلول، وعلقت الرحلات إلى بيروت حتى 30 من الشهر نفسه. واستأنفت رحلاتها إلى عمّان وأربيل من 27 أغسطس آب.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية على نحو منفصل إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر أيلول بسبب “قيود تشغيلية”.

* صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر أيلول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران، التي تتخذ من شيكاجو مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر لأسباب أمنية.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.