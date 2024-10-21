حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع تفاقم التوتر

reuters_tickers

7دقائق

(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي عدلت خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى السادس من نوفمبر تشرين الثاني، ومن وإلى تل أبيب حتى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني. * الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

علقت إير فرانس رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 22 أكتوبر تشرين الأول، ورحلاتها بين باريس وبيروت حتى 26 من الشهر نفسه.

ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب وعمّان وبيروت حتى نهاية مارس آذار.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر تشرين الأول 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى مارس آذار 2025.

* إيزي جت

علقت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* مصر للطيران

علقت شركة الطيران المصرية يوم 24 سبتمبر أيلول رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى “يستقر الوضع”.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة في الإمارات الرحلات إلى بيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، وألغت رحلاتها من وإلى بغداد وطهران حتى 23 من الشهر نفسه.

*الخطوط الجوية الإثيوبية

قالت شركة الطيران الإثيوبية في منشور على منصة فيسبوك في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية إنها علقت رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت شركة إيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، بينما ألغت شركة فيولينج رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

* إيران إير

ألغت الخطوط الجوية الإيرانية جميع الرحلات من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

أوقفت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الوطني للبلاد، رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها مع تل أبيب حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

* لوت

ألغت الخطوط الجوية البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025.

* مجموعة لوفتهانزا

علقت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بينما علقت شركة الطيران منخفض التكلفة يورو وينجز التابعة لها الرحلات حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت المجموعة إنها ألغت رحلاتها إلى طهران حتى 31 أكتوبر تشرين الأول وإلى بيروت حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى بيروت حتى 28 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية القطرية

علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى العراق وإيران ولبنان لكنها ستشغل رحلاتها إلى عمّان خلال ساعات النهار فقط.

* رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى نهاية ديسمبر كانون الأول. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري في الثالث من أكتوبر تشرين الأول للصحفيين إن تعليق الرحلات من المرجح أن يستمر حتى نهاية مارس آذار.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها إلى بيروت من برلين حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول، ومن بريمن حتى 26 مارس آذار، ومن مطار مونستر أوسنابروك حتى 29 مارس آذار.

* تاروم

علقت شركة الطيران الرومانية رحلاتها إلى بيروت حتى 22 أكتوبر تشرين الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة ومقرها شيكاجو رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* فيرجن أتلانتيك

مددت شركة الطيران البريطانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

* ويز إير

علقت شركة الطيران ومقرها المجر رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 يناير كانون الثاني.