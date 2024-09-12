حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفع الخوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 15 سبتمبر أيلول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

ألغت كيه.إل.إم رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي تتخذ من هونج كونج مقرا، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت الشركة الأمريكية الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* آي.إيه.جي

ألغت شركة فويلينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر تشرين الأول. وآي.إيه.جي هي الشركة الأم لفويلينج.‭‭‭ ‬‬‬‬

* لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 10 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر، وإن رحلاتها إلى تل أبيب تعمل الآن بصورة منتظمة.

* مجموعة لوفتهانزا

استأنفت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وكوندور ويورو وينجز، رحلاتها إلى تل أبيب في الخامس من سبتمبر أيلول، بينما تظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 30 من الشهر نفسه.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية على نحو منفصل إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول بسبب “قيود تشغيلية”.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر تشرين الأول.

* صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران، التي تتخذ من شيكاجو مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.