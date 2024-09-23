حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفع الخوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك

قالت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا عبر البريد الإلكتروني في 16 سبتمبر أيلول إنها بدأت في استئناف رحلاتها الجوية بين ريجا وتل أبيب من 17 سبتمبر أيلول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

قالت إير فرانس في 17 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها الجوية إلى بيروت وتل أبيب حتى 19 سبتمبر أيلول. وأظهرت معلومات حالة الرحلات على موقعها الإلكتروني يوم 23 سبتمبر أيلول أن رحلات بيروت ملغاة حتى 24 سبتمبر أيلول فيما استؤنفت رحلات تل أبيب. ولم ترد إير فرانس بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

وألغت كيه.إل.إم رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونج كونج، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأمريكية إنها ستوقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* آي.إيه.جي

قالت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي.إيه.جي في تعليق عبر البريد الإلكتروني إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025. وأضافت الشركة أن الرحلات إلى عمّان ألغيت حتى إشعار آخر.

* لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر، وإن رحلاتها إلى تل أبيب تعمل الآن بصورة منتظمة.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وكذلك طهران حتى 24 سبتمبر أيلول فيما سيتم تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول بسبب “قيود تشغيلية”.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر تشرين الأول.

* صن إكسبرس

علقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران، التي مقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.