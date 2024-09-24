حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

* العربية للطيران

ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة، ومقرها الإمارات، الرحلات من الشارقة وأبوظبي إلى بيروت في 24 سبتمبر أيلول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

مددت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى أول أكتوبر تشرين الأول، لكنها استأنفت الرحلات من تل أبيب وإليها بعد تعليقها من 17 سبتمبر أيلول.

وألغت كيه.إل.إم الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونج كونج، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* مصر للطيران

أفادت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة بأن شركة مصر للطيران ألغت رحلاتها من بيروت وإليها يوم الثلاثاء 24 سبتمبر أيلول.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للإمارات الرحلات بين دبي وبيروت يومي 24 و25 سبتمبر أيلول.

* آي.إيه.جي

ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025. وأضافت الشركة في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني أن الرحلات إلى عمّان ألغيت حتى إشعار آخر.

* لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية من تل أبيب وطهران وإليهما حتى 14 أكتوبر تشرين الأول، فيما سيستمر تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* بيجاسوس

قالت الشركة التركية لرويترز إنها ألغت رحلاتها إلى بيروت في 24 سبتمبر أيلول بسبب تقييم مخاطر الوضع في لبنان.

* الخطوط الجوية القطرية

قالت الشركة في بيان لرويترز إنها علقت رحلاتها من بيروت وإليها يومي 24 و25 سبتمبر أيلول.

* رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول بسبب “قيود تشغيلية”.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت من 23 إلى 27 سبتمبر أيلول. وكانت قد ألغت الرحلات بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر تشرين الأول.

* صن إكسبرس

علقت الشركة، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة، ومقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.